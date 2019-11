🔴 Coupe de la CAF: le tirage complet des groupes

La CAF a procédé mardi au tirage au sort de la phase de poules de la Coupe de la Confédération. Découvrez la composition des quatre groupes.

La composition des quatre groupes :

La ConfĂ©dĂ©ration africaine de football a procĂ©dĂ© mardi au. Le groupe A vaudra principalement par le, Al-Masry et les ambitieux nouveaux venus de Pyramids FC, qui feront Ă©galement face aux dĂ©butants mauritaniens du FC Nouadhibou et aux NigĂ©rians d'Enugu Rangers. Le groupe B rassemblera, le Djoliba malien et le Horoya guinĂ©en, mais aussi les Sud-Africains des Bidvest Wits et les Libyens d'Al-Nasr.sera la favorite d'un groupe C Ă©galement composĂ© des Kinois du DC Motema Pembe, des Zambiens de Zanaco et des nouveaux bĂ©ninois de l'ESAE FC. Un autreopposera les NigĂ©rians d'Enyimba, anciens vainqueurs de la Ligue des Champions, aux Ivoiriens du FC San Pedro, dans un groupe D riche Ă©galement de, avec le Paradou AC et l'Hassania Agadir. La phase de groupes dĂ©butera le 1er dĂ©cembre prochain.Groupe A : FC Nouadhibou (Mauritanie), Enugu Rangers (Nigeria), Pyramids FC (Egypte), Al-Masry (Egypte).Groupe B : Bidvest Wits (Afrique du Sud), Al-Nasr (Libye), Djoliba AC (Mali), Horoya AC (GuinĂ©e).Groupe C : RS Berkane (Maroc), DC Motema Pembe (RD Congo), Zanaco (Zambie), ESAE FC (BĂ©nin).Groupe D : FC San Pedro (CĂŽte d’Ivoire), Hassania Agadir (Maroc), Enyimba (Nigeria), Paradou AC (AlgĂ©rie).