Certains anniversaires sont difficiles à fêter. Il y a un an jour pour jour,nous a quittés tragiquement à l'âge de 70 ans. Le 26 janvier 2019, le "Continent-mère" a perdu l'un de ses enfants les plus adorés, mais les exploits footballistiques du légendaire canonnier desde laresteront à jamais gravés dans le grand livre des légendes du football africain et mondial ! Détenteur duen une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations avec 9 réalisations en 6 matches lors de laen Egypte,, comme on se plaisait à appeler en République Démocratique du Congo, a fait les beaux jours deet des. Deux titres majeurs figurent dans le palmarès assez étoffé de Mulamba à savoir: la Coupe africaine de clubs champions avec la formation dudeen 1973 et la Coupe d'Afrique des Nations 1974 disputée en Egypte.