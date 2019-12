Coupe de la Caf - Côte d'Ivoire (J3) : San Pedro patine encore

Pierre-Emerick Aubameyang: Cristiano est le meilleur joueur du monde !

@cristiano you've made my son happy ???? Une publication partagée par Aubameyang (@aubameyang97) le 28 Sept. 2016 à 11h12 PDT

Didier Drogba: Ronaldo est un joueur incroyable

J’ai joué contre Cristiano Ronaldo lors de la finale de la Ligue des Champions en 2008 qu’il a remporté avec Manchester United. C'est joueur incroyable et il mérite indéniablement ses cinq Ballons d’Or pour le grand travail qu’il a fait le Real Madrid et avec le Portugal."

Samuel Eto'o: Lionel Messi est comme mon fils

Yaya Touré: Messi est au dessus du lot

Pour l'attaquant vedette d'Arsenal, le Portugais demeure tout simplement le meilleur joueur de la planète, et il adorerait un jour évoluer à ses côtés. En plus, il semblerait que les deux hommes soient amis, comme en témoigne le geste de CR7, qui a offert son maillot au fils d'Auba-Auba, après une rencontre entre le Real et le Borrussia en 2016.Il semblerait aussi queait une préférence pour Cristiano Ronaldo, comme en témoignent ses récentes déclarations avant la remise du Ballon d'Or 2019 "A lire aussi >> Le message fort de Ronaldo sur sa rivalité avec Messi ! Quand Lionel Messi est arrivé sur le bout du pieds chez les pros du FC Barcelone, notreen était la grande star en compagnie de Ronaldinho. Le Camerounais a très vite adopté le jeune Leo: Pour moireste le meilleur. C’est comme mon fils. Je l’ai vu arriver dans cette belle équipe mais mon préféré c’est Iniesta"Yaya Touré ne mâche pas ses mots quand il s'agit de parler de Lionel Messi. L'ivoirien voit en la Pulga un joueur au dessus de tous les autres, y compris Ronaldo "Moi je voterai toujours pour Lionel Messi. Non seulement parce qu’il existe une grande complicité entre nous depuis mon passage au Barça, mais aussi parce que je crois que Leo est au-dessus des autres. En fait, l’idéal, avec ces deux monstres-là serait de décerner deux Ballons d’Or tous les ans tellement ils sont forts". Et vous chers lecteurs,, ou