Coupe de France : Rouen s'offre une victoire de prestige

Le Suédois Zlatan Ibrahimovic avait déjà pensé à sa célébration s'il avait marqué pour son retour au Milan AC.

Zlatan Ibrahimovic a fêté ce dimanche son grand retour sous le maillot du Milan. L'ancien parisien a été incorporé pour les 35 dernières minutes du match de championnat contre la Sampdoria (18e journée de Serie A) et n'a pas marqué malgré deux occasions de la tête et des inspirations intéressantes. Les supporters lombards ont été très chaleureux à chacune de ses prises de balle et le Suédois a confessé qu'il avait prévu un célébration spéciale pour eux : « Le rapport avec les fans reste merveilleux et me donne tellement de motivation.», a-t-il glissé à Sky Italia. Une communion qui n'est peut-être que partie remise...