Coupe de France : Rennes crée l'exploit en battant le PSG !

Énorme sensation ce samedi soir : le PSG a été battu par Rennes en finale de la Coupe de France. Les Bretons se sont imposés à l'issue de la séance des tirs au but. Ils remportent leur premier trophée depuis 1971.

C’est à peine croyable. Incroyable, justement ! Le PSG, ce monarque invincible, a été terrassé. Terrassé par celui que tout le royaume de France présentait comme le « loser » de service. Le Stade Rennais, 48 ans après son dernier trophée, est de retour au sommet. Oubliées, les finales perdues contre Guingamp en 2009 et en 2014, et celle de Coupe de la Ligue face à Saint-Etienne en 2013. A Saint-Denis, le club breton a fait tomber le roi samedi soir en finale de la Coupe de France au terme d’un affrontement dantesque, irrespirable, presque. Il a fallu passer par la séance des tirs au but pour départager les deux équipes, et à ce jeu-là, aucun Rennais n’a craqué, contrairement au malheureux Christopher Nkunku, dont le tir s’est envolé dans les nuages. A l'instant précis où le ballon a quitté le point de penalty, le temps s'est arrêté. Avec, au bout, deux rugissements. L'effroi côté parisien, et l'hystérie joyeuse côté rennais. Ils ont levé les bras au ciel, se sont enlacés fort, très fort. Et ont crié.Invaincu en Coupe de France depuis 2015, le PSG est lui à terre. Mal en point depuis son élimination en Ligue des Champions, le club de la Capitale n’impose même plus le respect sur ses terres. Accroché par Strasbourg, giflé par Lille, vaincu à Nantes, cet ogre-là ne fait plus peur à personne. Et surtout pas à une équipe de Rennes qui a appris à se décomplexer cette saison. Et il fallait bien n’avoir aucun complexe pour remporter cette finale. Car après vingt minutes de jeu, les Rouge et Noir accusaient un retard de deux buts que beaucoup pensaient insurmontable. Il faut dire qu’en première période, Paris a joué à sa main, bien aidé par le talent de Neymar, Angel Di Maria et Daniel Alves. Ah, quand il est au complet ou presque, ce n’est quand même pas la même affaire, s’est-on dit naïvement. C’était oublier un peu vite que ce PSG est maintenant friable. Psychologiquement surtout. Et dès qu’un grain de sable vient enrayer la machine, rien ne va plus.Alors, quand Presnel Kimpembe a marqué contre son camp avant la mi-temps, le PSG s’est mis à douter. Le résultat ? Un début de deuxième période catastrophique, sans rythme, sans inspiration. Logiquement, Rennes a égalisé grâce à une tête de Mexer. Les hommes de Thomas Tuchel ont bien tenté de corriger leur bévue. Mais le mal était fait. Kylian Mbappé a manqué de réussite en voyant son tir repoussé par le poteau en prolongation. Mais au fond, le Stade Rennais n’a rien volé. Solide défensivement, rigoureux à la récupération et surtout décomplexé offensivement, il ne s’est jamais caché. Depuis 1971 ils attendaient ça. Au bout d’une saison riche en émotions, de l’Ille-et-Vilaine à Paris, en passant par Séville et Londres, voilà toute une génération rennaise qui vit l’instant de sa vie. L’été n’a même pas débuté qu’il sera long et beau. Tout l’inverse de celui du PSG et de ses stars, avec Kylian Mbappé en symbole, expulsé pour une vilaine faute dans les dernières secondes. Il y a bien ce titre de champion de France. Mais c’est tout. La saison est ratée.Côté droit, Alves centre en direction du point de penalty. Au premier poteau, Mbappé est trop court pour reprendre de la tête, mais derrière lui, Neymar arrive à passer devant Traoré pour tenter la reprise du plat du pied. Koubek est pris à contrepied, mais la reprise du Brésilien échoue de peu à côté.But du PSG ! Neymar joue un corner en direction de l’entrée de la surface pour Alves. La combinaison est travaillée à l’entraînement et l’ancien Turinois tente la volée aux 18 mètres. Son geste est parfaitement exécuté et Koubek est trop court pour repousser la frappe du Brésilien. Quel but magnifique !André perd le ballon dans sa moitié de terrain. Di Maria ne perd pas de temps et lance Mbappé en profondeur. Le coup est très bien joué et l’attaquant parisien se retrouve seul face à Koubek sur la droite de la surface. Mais il tire sur le gardien rennais et manque le break.But du PSG ! Les Rennais prennent des risques sur une passe latérale et perdent le ballon. Alves lance la contre-attaque en servant Di Maria. L’Argentin, en première intention, lance Neymar avec une passe claquée plein axe. Le Brésilien arrive devant Koubek et le trompe d’un ballon piqué. Encore un but splendide !Poteau de Rennes ! A l’entrée de la surface parisienne, Niang profite d’un long ballon pour prendre le dessus sur Marquinhos. L’attaquant rennais s’avance et ouvre son pied gauche pour tromper Areola avec un tir enroulé mais le poteau sauve le gardien parisien.But de Rennes ! Côté droit, Traoré élimine facilement Bernat avec une feinte de centre. L’arrière malien poursuit sa course et centre à mi-hauteur dans les six mètres adverses. Kimpembe rate son dégagement et trompe Areola en voulant intervenir.Mbappé arrive comme un boulet sur la droite de la surface et se fait servir en profondeur par Di Maria. L’international français tente sa chance en force du pied droit mais Koubek repousse à une main. Le ballon s’élève mais aucun Parisien n’est à la retombée et les Rennais peuvent se dégager.Bourigeaud récupère un ballon dans le camp rennais et déploie ses cannes pour profiter du surnombre dans la moitié de terrain parisienne. Pas pressé, l’ancien Lensois choisit finalement de tirer à l’entrée de la surface, et oblige Areola à une belle claquette.Sarr prolonge de la tête un centre de Ben Arfa. La défense parisienne est prise au piège. Bourigeaud se retrouve seul au deuxième poteau et il faut un retour in-extremis de Dagba pour empêcher le milieu rennais de marquer.But de Rennes ! Sur un corner venu de la gauche frappé par Grenier, Mexer égalise de la tête ! Le défenseur rennais échappe à Di Maria dans la surface et devance Draxler dans les airs.Mbappé fait parler sa vitesse sur la gauche de la surface. Il dépose Da Silva et centre à ras de terre devant le but. Koubek est battu mais Neymar est à peine trop court pour pousser le ballon dans le but vide…Rennes se fait prendre en contre-attaque avec Neymar à la manœuvre. Arrivé à l’entrée de la surface, le Brésilien lance Mbappé dans le dos de Traoré. Le Français a juste le temps d’ouvrir son pied droit avant que l’angle ne soit trop fermé. Koubek est battu mais le poteau sauve le gardien tchèque !Un frisson parcourt le Stade de France. Servi par Sarr à l’entrée de la surface, Ben Arfa se met sur son pied gauche et tente sa chance. Mais son tir passe de peu à côté du but parisien.Pour réaliser un exploit, Rennes avait besoin d’un gardien en état de grâce. Tomas KOUBEK a été très bon face au PSG. Impuissant sur les deux buts d’Alves et Neymar, le Tchèque est ensuite entré dans sa finale en mettant en échec Mbappé à deux reprises notamment. Il a aussi détourné juste au-dessus de sa barre un tir d’Alves.Dani ALVES s’est régalé dans le 3-4-3 mis en place par son entraîneur. Le Brésilien est beaucoup monté et a surtout été décisif. Il a ouvert le score d’une reprise de volée merveilleuse et est même passé près du doublé sur une frappe puissante juste avant la mi-temps. Avec Neymar, ses automatismes sont vites revenus.Une perte de balle sans conséquence en début de match. Et après, presque du 100% de réussite pour Benjamin ANDRE. Le capitaine rennais a été impérial dans l’entrejeu pour protéger ses défenseurs. Rigoureux au marquage, le Corse a aussi toujours eu un pied qui traînait pour déposséder les Parisiens du ballon. Une sacrée prestation !Kylian MBAPPE était à côté de ses pompes lors de cette finale. L’attaquant parisien a raté deux grosses occasions face à Koubek en première période et a ensuite été trop discret. Jusqu’à un poteau où il manque de chance au début de la prolongation. La fin ? Un carton rouge logique pour une faute très méchante sur Da Silva. Un calvaire…Côté rennais, Ismaïla SARR a été effacé. Le danger est venu de Niang, de Traoré, voire de Ben Arfa, mais presque jamais de Sarr. Pourtant, avec sa vitesse, le Sénégalais aurait pu être dangereux en deuxième période quand les Parisiens ont laissé des espaces.Sa saison a été pénible. Sa finale aussi. Presnel KIMPEMBE a relancé Rennes en marquant contre son camp avant la mi-temps suite à un dégagement raté. Un geste pourtant à sa portée. Mais en ce moment, tout va de travers pour le champion du monde tricolore.Presque tout le monde a pris un carton sur la pelouse, mais à chaque fois de façon plutôt logique. M.Buquet est même allé jusqu’à sortir un carton rouge à l’encontre de Mbappé pour un geste très, très dangereux sur le genou de Da Silva. Un match bien tenu de la part de l’arbitre de cette finale.Temps clair – Pelouse en bon état: M.Buquet (: Kimpembe (40eme csc) et Mexer (66eme) pour Rennes - D.Alves (14eme) et Neymar (21eme) pour le PSG: M.Niang, Ben Arfa, Grenier, Léa-Siliki, Bensebaini et I.Sarr pour Rennes - Cavani, D.Alves, Paredes, Bernat et Neymar pour le PSG: Nkunku pour le PSG: Grenier (24eme), Mexer (68eme), Bourigeaud (70eme), André (97eme), M.Niang (107eme), Bensebaini (112eme) et Léa-Siliki (117eme) pour Rennes - Verratti (29eme), Neymar (44eme), Di Maria (55eme) et Paredes (96eme) pour le PSG: Mbappé (118eme) pour le PSGKoubek () – H.Traoré (), Da Silva (), Mexer (), Bensebaini () - I.Sarr (), André (cap) (), Grenier (), Bourigeaud () puis Léa-Siliki (105eme) - Ben Arfa (), M.Niang (: A.Diallo (g), Zeffane, Gelin, Johansson, Del Castillo, Hunou: J.StéphanAreola () – Dagba () puis M.Diaby (105eme) puis Nkunku (120eme), Marquinhos (cap) (), Kimpembe () - D.Alves (), Verratti (), Draxler () puis Cavani (90eme), Bernat () - Di Maria () puis Paredes (74eme,), Mbappé (), Neymar (: Buffon (g), Kurzawa, Choupo-Moting: T.Tuchel