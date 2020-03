Coupe de France : OL-PSG boudé ?

A l’issue d'un mois deriche en émotions pour nos représentants africains en, la rédaction d’ Orange Football Club vous a consulté afin de désigner notre meilleur ambassadeur sur le "Vieux Continent" durant les 30 derniers jours. Et après plus de 120 votes , vous avez élu. A lire aussi >> Le Top 10 des meilleurs buteurs africains de la saison 2019/2020 Auteur de cinq buts et une passe décisive en six apparitions lors du mois écoulé,est en effet l’un des grands artisans de la brillante saison des "Bees" en(16 victoires, 9 nul et 11 défaites en 36 matchs en D2 anglaise). L'enfant de(Algérie) récoltedes voix et devance largement la superstar sénégalaise,). Il convient de noter également que le podium est complété par le surdoué gabonaisavecdes suffrages, tandis que le double ballon d'or africain(5%) et le buteur nigérian(2%) se classent respectivement 4ème et 5ème de notre consultation.