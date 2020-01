Coupe de France : Lopes et Terrier absents face à Nice

Selon les informations de la presse française, le défenseur Franco-Sénégalo-Guinéen, a écouté les arguments du technicien Français mais se trouve actuellement en pleine réflexion car ce choix serait lourd de conséquences.

« Représenter son pays, c’est une fierté et un honneur, et tous les plus grands joueurs de l’histoire ont toujours répondu présent. Il se pense peut-être différent… » En août 2015, Luis Fernandez, alors sélectionneur de la Guinée, avait peu goûté la sortie médiatique de Bouna Sarr (« Si j‘avais été à la CAN en janvier, je ne pense pas que je serais à l’OM aujourd’hui. C’est la meilleure décision de ma carrière », L’Equipe). Quatre ans et demi plus tard, le piston droit de l’Olympique de Marseille n’a rejoint aucune sélection nationale.

Récemment relancé par la Guinée et son sélectionneur Didier Six, présent au Vélodrome samedi pour rencontrer Bouna Sarr en marge du nul face à Angers (0-0, 21e journée de Ligue 1), le joueur de 27 ans serait en pleine réflexion quant à son choix international, assure La Provence ce mardi. Non pas entre la Guinée et la France, avec qui il serait sélectionnable… mais plutôt le Sénégal, dont il possède également la nationalité. Entre le Sily national et les Lions, son cœur balance, bien que le Marseillais privilégierait actuellement l’équipe entraînée par Aliou Cissé.

Ce n’est pas la première fois que la Guinée essaie de séduire le marseillais. Luis Fernandez avait déjà tenté sa chance en 2015. En vain.