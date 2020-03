Coupe de France : Les Verts arrachent leur finale !

Auteur d'un doublé, Odion Ighalo a été le grand artisan de la victoire de Manchester United face au Derby County de Wayne Rooney (0-3) ce jeudi en 8eme de finale de la FA Cup.

Les retrouvailles entre Wayne Rooney - désormais à Derby County - et Manchester United étaient très attendues. Mais même s'il s'est montré dangereux à deux reprises sur coup-franc (18eme, 91eme), l'international anglais a été éclipsé par un autre joueur, qui a marqué ce 8eme de finale de FA Cup de son empreinte : il s'agit d'Odion Ighalo. Prêté en janvier dernier par le Shanghai Shenhua, l'attaquant nigérian s'est offert un doublé sur la pelouse du Pride Park Stadium (41eme, 70eme). Auparavant, Luke Shaw avait déjà mis la formation mancunienne sur de bons rails (34eme) et les Rams se sont logiquement inclinés (0-3). Lors des quarts, les partenaires de Bruno Fernandes iront affronter Norwich.

💥 A thumping finish from @IghaloJude as he nets his second and #MUFC's third 👌pic.twitter.com/QHKE9pKAmk

— Manchester United (@ManUtd) March 5, 2020