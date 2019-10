Coupe de France : Les affiches du 7eme tour

Dans les colonnes du quotidien, Record, Krépin Diatta est revenu sur ses débuts avec l’équipe nationale du Sénégal. Le jeune international sénégalais s’est aussi exprimé sur son intégration dans la sélection sénégalaise.

« Mon intégration n’a pas été du tout difficile parce que j’ai trouvé des aînés qui ont été accueillants et m’ont ouvert les portes. Ils m’ont automatiquement mis dans le bain en me montrant le chemin. Si on arrive dans une équipe nationale comme ça et qu’on rencontre des joueurs aussi formidables, l’intégration ne peut être que facile », a expliqué Krépin Diatta sur son intégration.