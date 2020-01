Coupe de France : Keita Baldé héros de Monaco !

Grâce à un Varane inspiré dans les airs, le Real Madrid s'est imposé lors de son court déplacement à Getafe pour son premier match de 2020.

Pour son premier match de 2020, le Real effectuait un court déplacement en Liga chez son voisin de Getafe. Le club de la banlieue de Madrid a opposé une volonté farouche et une immense débauche d'énergie à la technique merengue et en début de rencontre, cela marchait plutôt bien. Le pressing des locaux mettait les visiteurs dans l'inconfort et une reprise signée Arambarri obligeait Thibaut Courtois à sortir son meilleur arrêt depuis son arrivée à Madrid. Le Real profitait de la moindre opportunité sur phase arrêtée et sur un corner de Kroos, le ballon parvenait à Mendy de l'autre côté du pré. Le centre du Français arrivait à trouver son compatriote Raphael Varane dans la surface adverse. L'intervention de David Soria au duel avec l'ancien lensois, était très peu inspirée etLa physionomie n'allait guère changer dans le second acte, avec un script similaire à la phrase près. Une grosse pression des locaux, de beaux arrêts signés Courtois, un coup de pied arrêté pour les visiteurs signé Kroos2-0. Madrid se contentait ensuite de gérer son adversaire en guettant la moindre occasion de s'aventurer dans le camp adverse. Une opportunité qui allait se présenter en contre en toute fin de rencontre, avec Fede Valverde qui offrait un caviar à Modric pour le troisème but du match. 3-0, score final, le Real met la pression sur le Barça qui défie l'Espanyol dans le derby catalan plus tard dans la soirée.