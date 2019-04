Coupe de France (Finale) : Chaîne, groupes, stats… Tout ce qu’il faut savoir sur Rennes - PSG

Selon La Gazzetta dello Sport, Tottenham aurait transmis une proposition pour Nicolo Zaniolo, le milieu de terrain offensif de la Roma.

#Tottenham is really interested in Nicolò #Zaniolo. #Spurs have offered €50M to #Roma, but Pallotta wouldn’t want to sell him. Talks ongoing between Daniel Levy and Franco Baldini. #transfers #THFC