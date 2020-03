Coupe d'Angleterre : Chelsea s'offre Liverpool

Chelsea s'est offert Liverpool ce mardi en huitième de finale de Coupe d'Angleterre (2-0).



3 - Adrian has made three errors leading to a goal in all competitions this season, more than any other Liverpool player. Clanger. #CHELIV pic.twitter.com/vq4JLgzrmo

— OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2020

Cette fois, Chelsea n’a pas tremblé

Des Reds sans réaction

Pour le compte des 8es de finale de la Coupe d’Angleterre, un classique d’Outre-Manche se disputait ce mardi à Stamford Bridge et opposait Chelsea à Liverpool. Souvent en difficulté face aux gros bras cette saison, l’équipe londonienne n’a pas manqué à sa tâche cette fois-ci.Elle s’est imposée 2 à 0 et aurait pu le faire plus largement avec un peu plus d’efficacité dans le dernier geste.Frank Lampard l’avait promis ; son équipe allait se donner à fond lors de cette partie, car la Cup est l’un des objectifs du club en cette dernière partie de la saison. Cela s’est vérifié sur le terrain, avec des Blues qui ont donné beaucoup de fil à rétordre aux Reds. Certes, ces derniers n’étaient pas au complet avec plusieurs jeunes dans leur onze de départ (Williams, Jones),Une mainmise que Willian et Ross Barkley se sont chargés de concrétiser. Le Brésilien a ouvert le score à la 13eme minute en profitant d’un mauvais dégagement d’Adrian, le gardien des Merseysiders. Quant à l’international anglais, il a fait la différence sur une belle frappe de l’extérieur de la surface à la 64e après avoir remonté le cuir tout seul plein axe.Ça faisait 2-0 et le score n’a ensuite plus évolué. Mais, il aurait pu.L’Espagnol a raté son face à face avec son compatriote (68eme), et pour ce qui est du Français, il a vu sa tentative à bout portant repoussée par la transversale (74eme). Des tentatives manquées que Chelsea n’a pas eu à regretter. Car en face, c’était un Liverpool petit bras, à l’image de celui qui s’était produit le week-end dernier contre Watford (0-3) en championnat. Les Reds sont clairement sur une pente descendante en ce moment. Lors de leur quatre derniers matchs, ils se sont inclinés à trois reprises et c’est trois fois plus que lors des six premiers mois de la saison.