Coupe d’Afrique - Amdy Faye, ancien international sénégalais : « le Sénégal manque d’ambition »

Le Sénégal a perdu la finale de la coupe d’Afrique des nations de 2019 face à l’Algérie (0-1). Cette défaite est restée à travers la gorge d’Amdy Faye. Dans les colonnes de Wiwsport, l’ancien international sénégalais a vivement critiqué les dirigeants football sénégalais.









« On n’a pas atteint notre objectif parce qu’on a déjà participé à une finale de coupe d’Afrique. C’est le ministre qui avait dit qu’il ne parle pas de finale, mais plutôt de gagner la coupe. Donc quand je l’ai entendu dernièrement dire qu’il est content jusqu’à renouveler le contrat d’Aliou Cissé, je me suis demandé où on va », a d’emblée réagi Amdy Faye.









L’ancien international sénégalais pointe du doigt la manque d’ambition des dirigeants du football sénégalais « pour moi ceux qui gèrent le football sénégalais du ministre jusqu’à la FSF, ils manquent d’ambition, c’est-à-dire la gagne. Je ne peux pas concevoir une équipe du Sénégal qui n’a jamais rien gagné, et pourtant, on ne peut pas nous citer parmi les équipes africaines. Aujourd’hui tu as une génération comme celle-là et on nous dit l'objectif, c'est la finale. Moi, je ne suis pas d’accord, on ne joue pas une finale ça se

gagne»