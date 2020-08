Coupe CAF- Le Jaraaf de Dakar plein d'ambition

L’équipe du Jaraaf, engagée en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), ne souhaite se fixer aucune limite, même si la pandémie de Covid-19 restreint ses projections, a le responsable de sa section football, Youssou Dial."C’est clair que nous serons en mission pour nous-mêmes, mais aussi pour le football sénégalais qui a besoin de franchir un palier, a déclaré le dirigeant sportif."Le hic, c’est cette pandémie. On espère que le monde lui trouvera une solution le plus rapidement possible", a ajouté Youssou Diallo.Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Teungueth FC et le Jaraaf ont confirmé leur participation en Ligue des champions pour le premier, et en Coupe de la CAF pour le second.En juillet, la FSF a mis fin aux championnats de football en raison de la pandémie de Covid-19 et a désigné Teungueth FC et le Jaraaf comme représentants du Sénégal aux compétitions interclubs.Parlant de la prochaine saison, Youssou Dial assure que le Jaraaf ira à la Coupe de la CAF avec l’essentiel de son groupe de performance de la saison dernière, tout en envisageant de se renforcer."Oui, le coach (Malick Daff) a prolongé son contrat lors de la saison dernière, et beaucoup de joueurs ont fait de même", a-t-il rappelé, soulignant que l’objectif principal du club est toujours de remporter le championnat de Ligue 1."Nous allons nous concentrer sur le championnat, qui est notre raison d’être", a affirmé Youssou Dial.Selon lui, l’équipe de la Médina attend les recommandations des autorités sportives pour mieux envisager les actions à mener durant la saison 2020-2021.