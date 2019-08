Coup dur pour Ousmane Dembélé

Ce lundi soir, dans le cadre de la deuxième journée de Premier League, Manchester United a fini par concéder un match nul contre Wolverhampton (1-1).

Neves nettoie la lucarne de De Gea

Fortunes diverses pour les Français de Manchester United lundi. En déplacement sur la pelouse de Wolverhampton, les Red Devils n’ont pu ramener qu’un point (1-1) après avoir mené au score. Après être passé proche d’ouvrir le score sur un centre de Marcus Rashford (19eme), Anthony Martial a débloqué le compteur d’une superbe frappe du gauche (27eme) sur un service… de l’international anglais. Mais si l’ancien Monégasque - qui aurait pu s’offrir un doublé avant la pause -Paul Pogba a lui connu moins de réussite. A un peu plus de vingt minutes du terme, le champion du monde a en effet manqué un penalty qu’il avait lui-même obtenu d’un joli crochet (68eme).Entre temps, Ruben Neves a égalisé d’une frappe en pleine lucarne dont il a le secret, peu après le retour des vestiaires (55eme), sur un excellent service de Joao Moutinho. De quoi récompenser une reprise énergique des Wolves, notamment aidés par la bonne entrée d’Adama Traoré et qui avaient touché le poteau de David de Gea une minute plus tôt. Un peu plus d’une semaine après leur carton face à Chelsea (4-0) lors de la première journée, les troupes d’Ole Gunnar Solskjaer concèdent donc leur premier accroc de la saison pour se classer quatrième derrière Manchester Cit mais surtout Liverpool et Arsenal, seules équipes à six points et qui s’affronteront samedi (18h30). Wolverhampton, de son côté, est 12eme et n’a pas encore gagné cette saison.