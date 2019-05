Coup dur pour Neymar avant la Copa America

Prêté par Chelsea à l’Atlético Madrid lors du Mercato hivernal, Alvaro Morata espère rester dans la capitale espagnole. C’est du moins ce qu’il a déclaré au cours d’un entretien accordé à Marca.

Morata : « Si ça ne tenait qu’à moi, le transfert serait déjà officiel »

Real Madrid, Juventus Turin, Chelsea… Passé par plusieurs écuries de premier plan depuis le début de sa carrière, Alvaro Morata n’a, à chaque fois, jamais vraiment réussi à s’imposer dans la durée. Mais désormais, l’attaquant espagnol aspire à davantage de stabilité. L’hiver dernier, le joueur de 26 ans a été prêté à l’ Atlético Madrid , où il est censé rester jusqu’en juin 2020 avant de revenir chez les Blues.« Je veux vraiment rester ici, a-t-il affirmé à l’occasion d’un entretien accordé à Marca. Bouger ne me passe pas par la tête. J’espère que tout cela sera réglé le plus vite possible, je suis heureux ici et je compte y passer les années professionnelles qui me restent. »Même si ses statistiques n’ont pas explosé depuis qu’il a rejoint la formation entraînée par Diego Simeone (six buts en quinze matchs de championnat), Morata se sent donc particulièrement bien dans sa ville natale. Et il espère que son option d’achat sera levée au plus vite. « Si ça ne tenait qu’à moi, le transfert serait déjà officiel depuis longtemps, a-t-il ajouté. C’est ce que je veux. Ce sont des points de contrat. Nous ne pouvons rien faire. Si j’étais le seul à décider, j’aurais déjà signé mon contrat avec l’Atlético. J’ai tout fait pour venir et je ferai tout mon possible pour rester. » D’autant plus qu’en l’absence d’ Antoine Griezmann , l’avant-centre ibérique va sans doute jouer un rôle encore plus important sur le front de l’attaque madrilène.