Coup dur pour le FC Barcelone

Grâce à son succès face à la Sampdoria dimanche soir (2-1), l'Inter revient à deux victoires de la Juventus.

Motif d'espoir pour l'Inter Milan. Conte annonçait il y a quelques jours qu'il croyait toujours au titre de Serie A, ses joueurs n'ont pas failli à la reprise du championnat. L'Inter s'impose 2-1 à domicile contre la Sampdoria de Gênes à la faveur d'une mi-temps réussie. Romelu Lukaku à ouvert le score sur un magnifique une-deux avec Eriksen (1-0, 10e).

Romelu Lukaku took a knee after scoring 10 minutes into Inter's first Serie A game since the restart pic.twitter.com/wk9nyTbhCy