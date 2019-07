Côte d'Ivoire : Zouzou Carlos signe au TP Mazembe

A lire aussi >> CAN 2019 - Madagascar : Les Barea font tomber la RDC... et les records Au micro de la BBC, le président du pays estime que son équipe va gagner la CAN 2019. "Maintenant que nous avons atteint les quarts de finale, nous allons aller jusqu’au bout, gagner la compétition et impressionner nos adversaires", a annoncé Rajoelina. Arrivé sur la pointe des pieds en Egypte, le Madagascar est devenu en effet l'équipe à battre après avoir battu le Nigéria durant la phase de poules et éliminer les Léopards. A lire aussi >> CAN 2019 : Madagascar dans l’histoire de la compétition !