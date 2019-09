Côte d'Ivoire : une hécatombe de blessure avant de défier le Bénin

Sur la liste des 26 convoqués au départ, il y a eu d'abord 4 blessés (Bamba Abdoulaye, Aholou Jean Eudes, Méïté Yakou et Maxwel Cornet). Selon sport-ivoire.ci, la liste des forfaits s’allonge. Nicolas Pépé en fait partie. Lui qui est passé faire constater sa blessure par le staff médical national est également out pour le rendez-vous du Bénin.Déli Simon est lui aussi forfait et remplacé par Mamadou Bagayoko. Au-delà des blessés, et malgré le renfort de Britto Willy, Digbo Maïga et Yohann Boli, des retards pour des raisons administratives, plombent également le stage de septembre 2019. C’est le cas de Sylvain Gbohouo, Comara Cheick et Wonlo Coulibaly.Wilfried Zaha, Boly Willy et Seri Jean Michael ne se sont pas présentés non plus et avec un effectif réduit à 16 joueurs pour l’instant, que les Eléphants s’apprêtent à affronter les Ecureuils du Bénin, pour leur première sortie après la CAN 2019.Gardiens : Sangaré Badra, Sayouba MandéDéfenseurs : Traoré Ismaël, Mamadou Bagayoko, Doumbia Souleymane, Britto Willy, Ghislain Konan, Serge AurierMilieux : Seko Fofana, Franck Kessié, Digbo Maïga, Angban VictorienAttaquants : Max Gradel, Togui Mel, Assalé Roger, Yohann Boli