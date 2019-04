Côte d'Ivoire - Trophée AFI : Trésor Mofossé Karidioula lauréat de mars

Michel Der Zakarian ne pourra plus s’entendre dire qu’il n’a jamais battu le Paris Saint-Germain. Mardi soir, à la Mosson, son équipe a pris le meilleur sur celle de Thomas Tuchel grâce à un dernier quart d’heure renversant (3-2).

« Ça fait très plaisir ! On a fait un vrai match plein du début à la fin, la victoire est amplement méritée, a réagi l’entraîneur héraultais en conférence de presse après la rencontre. On a eu du courage et de la qualité pour revenir deux fois dans le match et gagner. On a été irréprochable dans l'état d'esprit et très bon dans le jeu, on a fait les bons choix. Les joueurs sortent avec des crampes partout, c'est ce que j'attends de l'équipe, il faut être capable de le faire à tous les matchs », a ajouté l’ancien coach de Nantes. Ce succès contre le PSG a ouvert l’appétit de Der Zakarian. Alors que le MHSC pensait avoir dit adieu à l’Europe avec la victoire de Rennes en Coupe de France, voilà que les Pailladins se remettent à rêver d’un retour sur Saint-Etienne, quatrième au classement . Surtout que les deux équipes s’affronteront dans dix jours à Geoffroy-Guichard. « On sait qu'on a quatre finales à jouer, si on veut rattraper Saint-Étienne il faut gagner dimanche contre Amiens et les battre chez eux après, prévient MDZ.