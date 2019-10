Côte d'Ivoire : Serge Aurier ne comprend pas pour Gervinho

Robert Lewandowski a confirmé jeudi son excellente forme du moment en signant trois buts avec la Pologne. Il vise le Soulier d'Or, remporté par Lionel Messi lors des trois dernières années.

Buteur lors de tous les matches cette saison

Le Soulier d’Or en ligne de mire

Et de trois qui font dix-huit ! Jeudi soir, à Riga en Lettonie, Robert Lewandowski a fait parler la poudre en marquant les trois buts de sa sélection polonaise. Une performance exceptionnelle mais qui surprend à peine de la part d’un buteur hors norme et qui a attaqué la saison 2019/20 sur les chapeaux de roues.En club comme en sélection, « Lewa » ne cesse d’empiler les buts depuis la reprise. Avec ce hat-trick en terres lettones, il en est donc à 18 réalisations toutes compétitions confondues. Un chiffre impressionnant, d’autant plus que personne, parmi les autres grands goleadors du continent, n’est encore parvenu à franchir la barre des dix réalisations. Messi, Ronaldo, Aguero et cie sont tous à la traine face à l’Aigle polonais qui survole tout.Pour Lewandowski, c’est à se demander si, à 31 ans, il n’est pas lancé pour réaliser la meilleure saison de sa carrière. Son meilleur total sur un exercice remonte à 2016/17, quand il avait trouvé la faille à 43 reprises, en ne prenant en compte que ses réalisations en club. Ayant déjà accompli un tiers de ce total, il est donc bien parti pour effacer cette marque des tablettes.L’ancien joueur de Dortmund a le vent en poupe, et il se montre aussi inspiré lors des grands rendez-vous, comme ceux de Ligue des Champions, que lors des rencontres plus déséquilibrées face à des opposants plus modestes. Il a plus faim que jamais et les deux buts qu’il a mis en l’espace de 15 minutes seulement face aux Lettons –une première pour lui en équipe nationale- en attestent largement. D’autre part, le fait qu’il reste sur onze parties avec à chaque fois au moins un but inscrit témoigne de son énorme appétit. La dernière fois qu’il a quitté un terrain sans parvenir à marquer, c’était lors de l’ultime levée du précédent championnat allemand (contre Francfort).Après une saison 2018/19 à 22 buts « seulement » en Bundesliga, mais achevée tout de même par un quatrième titre de Die Bombardier, le natif de Varsovie est bien parti pour affoler les compteurs et décrocher de nouveaux records individuels. Le Soulier d’Or européen, qu’il n’a jamais eu l’honneur de conquérir et qui reste la propriété du duo Messi-Ronaldo depuis 2010 -excepté en 2016, avec Suarez-, est largement à sa portée.Enfin, Lewandowski aspire peut-être aussi à améliorer son classement au Ballon d’Or. Lui qui avait échoué au pied du podium en 2014 et qui s’était offusqué en ne récoltant aucune voix lors du scrutin de 2016. Une humiliation pour un joueur de sa trempe, qu’il n’est manifestement plus disposé à revivre.