Côte d'Ivoire : Président de la FIF ? La réponse de Didier Drogba !

Présent dimanche au Canada, l'ancienne gloire de Chelsea a révélé avec les stars de l'Impact Montréal contre des légendes brésiliennes à l'instar de Cafu. Il a été interrogé sur son avenir en tant que président de la FIF et il n'a pas fermé la porte.A lire aussi >> Côte d'Ivoire : Didier Drogba candidat pour la présidence de la FIF « C’est sûr que ce serait important après tout l’amour que j’ai reçu de la Côte d’Ivoire, j’aimerais redonner de cet amour. Si toutes les conditions sont réunies, il faudrait regarder », a déclaré Didier Drogba. Ensuite, il met les choses au clair concernant un retour à Chelsea comme Adjoint de Lampard. « On verra ça plus tard. C’est une belle chose que Frank soit le coach et que les gars reviennent au club. Il faut toujours garder ses connexions », a-t-il maintenu.Drogba sera concurrencé avec le président du Séwé Sport de San Pedro lors des élections qui auraient lieu en Décembre 2019 ou Janvier 2020.A lire aussi >> Quand Didier Drogba parle de sa rivalité avec Eto'o