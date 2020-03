Côte d’Ivoire : Patrice Beaumelle compte sur Gervinho

Nommé mercredi sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle a livré sa première interview à RFI, dans l'émission "Radio Foot internationale". En voici les meilleurs moments.

Pour sa première interview en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire, sur les ondes de RFI, Patrice Beaumelle n'a éludé aucun sujet. Verbatim.

Sa nomination



Je suis honoré et heureux d'avoir été choisi. La CAN 2015 me donne encore des frissons... C’est un avantage de connaître la maison. L’adaptation est plus facile et les joueurs connaissent la façon de travailler. Je suis excité à l’idée de commencer ce challenge... J’arrive avec humilité et motivation. J’adore entraîner et être au milieu des joueurs.

La double confrontation face à Madagascar



Madagascar est arrivé à maturité. Les Malgaches savent qu’ils peuvent se qualifier rapidement. Ça ne va pas être évident, même si c’est mieux d’entrer vite dans le vif du sujet. Certains joueurs m’ont appelé et ils sont motivés face à cette équipe qui a une âme.

Le cas Gervinho



Il fait de bons matchs et pourquoi se priver de lui. Je vais aller le rencontrer en Italie si c’est possible... En 2015, je me souviens qu'il avait été remarquable, sur le terrain comme en dehors. Je veux le voir pour parler du présent et savoir si je peux compter sur lui pour être un de mes soldats. J’ai envie d’un groupe solidaire à l’image de l’Algérie lors de la CAN 2019 en Egypte.