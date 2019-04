Côte d'Ivoire (Ligue 2) : Classement de la poule A à l'issue de la 21e J

60 000 , le futur stade olympique d'Ebimpé, surnommé « Arc de Triomphe » , prend considerablement la forme . Apres la pause de la toiture , la pose des sieges , c'est au tour de la pelouse d'etre instalée .

D'une capacité deVoici tout ce qu'il faut savoir sur cette pelouse avant sa mise en place ainsi que ses avantages et ses inconvénients .: Cynodon dactylon x Cynnodon transvaalensis: Chiendent: Poaceae: Feuilles étroites vert foncé. Le Cynodon 'Santa Ana' est un chiendent formant un gazon robuste à feuillage fin et dense, supportant bien la chaleur des étés méditerranéens. C'est un hybride entre notre chiendent commun (Cynodon dactylon) qui lui donne sa robustesse et un chiendent originaire d'Afrique du Sud (Cynodon transvaalensis) qui lui donne la finesse de son feuillage. Comme toutes les graminées de saison chaude, le Cynodon connaît une période de repos hivernal qui se traduit, par un jaunissement complet du feuillage de décembre à avril. Ne produisant pas de graines (hybride stérile) il se propage uniquement par rhizomes : il se plante en godets issus de boutures. Grâce à sa croissance rapide il peut être utilisé pour couvrir d'assez grandes surfaces (100 à 200 m²).: Épillets jaune-vert de juillet à septembre, ne portant pas de graines (hybride stérile).: à 15 cm selon les conditions (une tonte une fois par mois environ au printemps et en été permet de conserver un tapis bien ras).: 25 cm.: 60 à 80 cm et plus.: 4 godets au m² pour une couverture en un an (espacement à la plantation : 50 cm).: - 10 à - 12 ° C pour de courtes périodes lorsque la plante est bien établie, mais seulement - 8 à - 10 ° C lorsqu'elle est jeune et que les racines ne sont pas encore profondes. Le Cynodon 'Santa Ana' est une graminée à dormance: le feuillage jaunit en hiver lorsque le sol se refroidit (courant décembre en général), puis il reverdit en milieu de printemps quand la terre est chaude (courant avril en général).: un arrosage en profondeur une fois par semaine en été suffit largement pour obtenir un gazon épais et très vert (15 litres par m² à chaque arrosage, soit 15 mm de pluviométrie). Lorsqu'il est bien installé, le Cynodon 'Santa Ana' peut également être arrosé nettement moins souvent : grâce à ses rhizomes profonds, il peut passer plusieurs semaines sans arrosage . Il jaunit alors partiellement, puis reverdit rapidement après quelques arrosages rapprochés. l'arrosage est à moduler en fonction de la zone climatique.: indifférent (croissance plus rapide la première année en sol léger, bien drainé, décompacté en profondeur). Supporte bien le calcaire.: soleil.t : Supporte un piétinement intensif.: Arrosage régulier et désherbage manuel soigneux la première année, jusqu'à couverture totale. Les années suivantes, un désherbage manuel occasionnel est nécessaire (2 à 3 fois par an). Lorsque le Cynodon est bien installé, le désherbage peut être remplacé par la tonte, qui empêche les éventuelles adventices de se développer en hauteur. Engrais éventuellement une à deux fois par an en période de végétation (type engrais organique à libération lente).: Excellente résistance au piétinement. Croissance rapide et culture facile. Ressemble à un gazon traditionnel en période estivale. Résiste aux embruns en bord de mer.: Jaunit en hiver. Rusticité moyenne, surtout la première année.: alternative au gazon avec un arrosage complémentaire selon la zone climatique.