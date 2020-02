Côte d'Ivoire - Ligue 1 : les résultats et le classement de la 17è journée

C'est officiel, Martin Braithwaite est le joker médical du Barça. L'ancien toulousain a dit ses premiers mots en tant que joueur Blaugrana.

Martin Braithwaite, l’ancien Toulousain et Bordelais, a rejoint officiellement le FC Barcelone en tant que joker médical, contre un montant de 18 millions d’euros ce jeudi. Dans un entretien accordé au site officiel du Barça, l'attaquant dévoile son profil, ainsi que ses ambitions pour la suite :

Braithwaite veut gagner des titres au Barça

« Je suis très excité. C’est un rêve devenu réalité, je pense que quiconque joue au football rêve de signer à Barcelone. Je suis ici pour remporter des titres. C’est un club avec beaucoup de pression et d’attentes. Je suis un joueur technique, j’ai un bon physique aussi, je suis rapide et fort. Mais mon meilleur atout est mon intelligence, je me déplace très intelligemment, j’étudie beaucoup le jeu. Je m’appelle moi-même « l’étudiant du football », j’essaye de m’améliorer chaque jour. Je pense que mes déplacements permettront d’aider l’équipe ici. Et, bien sûr, je suis un buteur, donc je suis ici pour marquer des buts. », a indiqué l'attaquant, qui a hâte d'évoluer avec Lionel Messi. « C’est peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Évidemment que c’est un grand moment pour moi de pouvoir jouer avec lui et de pouvoir dire que j’aurai joué à ses côtés. », a louangé la recrue Blaugrana.