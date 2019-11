Côte d'Ivoire - Ligue 1 : le programme de la 5e journée

Pour cette cinquième journée, plusieurs rencontres sont à suivre de près notamment opposition entre le promu et leader du championnat , le SOL FC et le club le plus titré de Côte d'Ivoire , l'ASEC Mimosas , qui se tiendra le samedi 02 novembre au parc des sports de treichville à 18h00 gmt.Issia wazi vs SOA (15h30)ASI vs AFAD (15h30)Sol FC vs ASEC (18h00)USC Bassam vs Bouaké FC (15h30)RCA vs SC Gagnoa (18h00)AS Tanda vs WAC (15h30)(match en retard)Africa sport vs FC San Pedro (15h30)