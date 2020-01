Côte d'Ivoire - Ligue 1 : la vague de limogeage d'entraîneur continue

L'on pouvait lire sur la page Facebook des abobolais « Un accord a été trouvé entre la direction de SOL FC d’Abobo et l'entraîneur Savané Vassiriki pour une séparation », indique le bref communiqué. Après un beau début de saison avec trois victoires d'affilées, Sol FC a commencé à vivre les dures réalités de la ligue 1 surtout une série de 6 matchs sans succès dont le dernier était face au WAC le 29 décembre dernier (1-0) au parc des sports de Treichville.Côté étoile du Gontougou (AS Tanda), c'est le coach Oussou Israël qui a claqué la porte . Au-delà des résultats sportifs (4 victoire, 1 nul, 8 défaites), c’est l’attitude de la direction du club qui a fini par pousser le jeune technicien ivoirien à la porte. « C’est impossible de faire des résultats quand vous avez 9 blessés et que vous êtes obligés de faire avec une nouvelle ossature sans que la direction ne bouge le petit doigt. Très souvent on accuse les techniciens, mais derrière le rideau il y a des choses incroyables. J’ai donc décidé de me retirer », nous a confié le coach démissionnaire.