Côte d'Ivoire - Ligue 1 : Kangoh Simon retourne au SC Gagnoa

Le médian congolais Ricky Tulenge Sindani se rapproche de plus en plus de l'Assomption Sportive Vita Club (AS Vclub) de Kinshasa. L'ancien capitaine du Daring Club Motema Pembe (DCMP) s'est entraîné ce mardi avec l'équipe kinoise. Il a promis de faire une déclaration de non-respect de l'accord signé avec le club marocain de Difaâ El Jadida qu'il a rejoint officiellement en juin pour un bail de 3 ans. L'AS Vclub portera cette déclaration du non-respect de l'accord devant la plus grande institution faîtière du football, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). « On travaille sur ce dossier là, depuis deux semaines. On attendait finir avec nos matches des préliminaires de la Ligue des champions pour qu’il démarre avec les entraînements. Entre-temps, nous allons suivre son dossier au niveau de la Fédération. Il était au Maroc, il a signé son contrat. Mais, selon lui, le club (Difaâ El Jadida, ndlr) n’en a pas respecté les clauses. Il fera une déclaration sur l’honneur que nous allons basculer au niveau du système FIFA et nous attendrons la réponse. Il a exprimé le vœu d’évoluer dans V.Club et nous ne pouvons qu’accepter puisque c’est un très bon joueur qui peut nous apporter beaucoup de choses », a déclaré Raphaël Esabe Bayone, secrétaire sportif adjoint de l’AS V.Club au média en ligne FOOT.CD L'international congolais détient le record de buts (plus 57 réalisations) de l'histoire du Daring Club Motema Pembe. Il a été élu meilleur joueur du championnat national de la saison 2016-2017.