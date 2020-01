Côte d'Ivoire - Ligue 1 : Amani Yao (FC San Pedro) plie déjà bagages

Le coach lyonnais, Rudi Garcia, a salué la belle prestation fournie par ses protégés contre Bourg-en-Bresse, samedi en 32es de finale de la Coupe de France.

Garcia impressionné par Dembélé

L’Olympique Lyonnais a très bien négocié samedi son entrée en lice en Coupe de France. Déchainés après une trêve hivernale qui leur a visiblement fait beaucoup de bien, les Rhodaniens ont étrillé Bourg-en-Bresse sur un large score de 7 buts à 0.. Au coup de sifflet final, ce dernier n’a pas manqué de tirer son chapeau à ses hommes : « Les joueurs ont fait le travail de manière professionnelle. Il n'y a pas eu de suffisance. J'ai bien aimé l'entrée des jeunes. Beaucoup de satisfactions. Notre première période a été difficile en raison d'un trop gros déchet technique de notre part et de l'intensité et le pressing de l'adversaire. J'étais plutôt content de notre manière de réagir. »Le héros de cette rencontre de Coupe a été Moussa Dembélé. L’avant-centre lyonnais a été impliqué sur quatre des sept buts de sa formation (un doublé, une passe décisive et une frappe sur le poteau qui profite à Martin Terrier).: « Moussa Dembélé, dont les rumeurs de départ sont infondées et pour lesquelles le président s'est exprimé, a marqué deux buts et frappé sur le poteau. Et deux autres joueurs offensifs ont marqué. C'est bon pour la confiance tout comme le fait que nous ayons marqué sept buts. J'ai bien aimé aussi l'entrée et la performance des jeunes. » En fin de match, Maxence Caqueret et Ryan Cherki ont ouvert leur compteur buts chez les pros, donnant à la victoire lyonnaise des allures de démonstration.