Côte d'Ivoire - Licence C-CAF : N'Dri Romaric sort majeur de sa promotion

Le Sénégal a tenu en échec de belle manière le brésil, ce 10 octobre, à Singapour. Cependant, après ce match, une histoire de prime a pollué l’atmosphère de l’équipe nationale du Sénégal.

L’information a fait le tour de la toile sénégalaise après le match face au Brésil (1-1). En effet, selon les informations de record, la tanière des lions de la Téranga a été secouée pour une histoire de prime. On en sait un peu plus après l’enquête de Emedia. Selon nos confrères sénégalais, les joueurs, après le match nul face au Brésil, ont demandé l’augmentation de leur prime de match. Les lions devaient toucher 750.000 F Cfa comme convenu, mais, comme tenu de la particularité du match, ils ont demandé plus. « On a voulu leur donner ces 700.000 de prime (NDLR : 750.000, soit en effet le montant fixé en 2017 d’un commun accord), après les conditions de voyage qui étaient très difficiles, avec la distance et le manque de commodités des places. Les gars ont dit non, ils ne prennent pas ça ! », a révélé une source d’emedia. Un agent d’un joueur sénégalais explique le refus des lions « les gamins ne sont pas fous, ils ont lu que Brésil donnait quand même 300 millions, pour ce match et pourtant, on les a fait voyager des joueurs en Eco pour ce long trajet, en sachant qu’ils doivent jouer le surlendemain contre le Brésil qui est quand même une redoutable équipe… Imagine s’ils se faisaient battre, ce qu’ils prendraient comme critiques dans la gueule ! ».