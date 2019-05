Côte d'Ivoire : Les nominés des "Lauréats 2018-19" sont connus

Entre Matthijs de Ligt et le Barça, tout sonnait comme une évidence. Mais ce n’est vraisemblablement plus le cas. Selon les informations de Sport, le transfert du défenseur de l’Ajax Amsterdam vers le club catalan a pris du plomb dans l’aile ces dernières heures.

Trop gourmand ?

L’inquiétude de la masse salariale

La cause n’est pas véritablement surprenante : l’entourage du capitaine amstellodamois, guidé par l’agent Mino Raiola - qui continue d’agir, via des intermédiaires, malgré sa suspension par l’UEFA - aurait décidé de remettre en cause un accord verbal noué depuis le mois d’avril sur les termes de son contrat.Le camp de l’international oranje souhaite profiter à la fois de sa saison exceptionnelle, bouclée par une demi-finale de Ligue des Champions et un doublé Coupe - Championnat aux Pays-Bas, ainsi du nombre de courtisans, parmi lesquels Manchester United, pour faire monter les enchères. L’idée étant de bénéficier d’un salaire beaucoup plus élevé que celui qui aurait été convenu le mois dernier, le quotidien espagnol expliquant que les Red Devils seraient prêts à lui offrir… 14 millions d’euros par an.Mais le Barça, déjà en délicatesse avec sa masse salariale ces dernières années, ne souhaiterait pas revoir son offre. Ni prendre le risque de faire exploser son vestiaire, puisque seuls des joueurs comme Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Philippe Coutinho bénéficient d’une rémunération supérieure ou égale à celle-ci. Tout cela ne remettrait pas en cause le transfert, puisque les Blaugrana comptent toujours sur leurs arguments sportifs et leur filiation avec l’Ajax pour le boucler. Mais après tout, le Mercato n’a pas encore officiellement débuté.