Côte d'Ivoire : le WAC change équipementier

L’OL enregistre le renfort de l’attaquant lavallois Eli Wissa. L’international français U16 a signé trois ans avec les Gones.

Agé de seize ans, l’attaquant lavallois Eli Wissa rejoint l’OL. L’international français U16 a paraphéavec le club du président Jean-Michel Aulas. Son arrivée a été officialisée ce mardi par les Gones. « Je suis très heureux et même ému de rendre fier ma famille et tous mes proches, indique-t-il sur le site officiel de la formation entraînée par Sylvinho. L’OL est un très grand club que j’ai toujours suivi. C’est une grande satisfaction de porter les couleurs lyonnaises. Je veux être le plus décisif possible cette saison et monter avec les pros rapidement. Karim Benzema est une référence. »