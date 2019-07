Côte d'Ivoire : le CNSE perd son coordinateur

Après une semaine intense au Caire, les champions Esport sont tous rentrés dans leurs pays respectifs, avec l'ambition de revenir encore plus fort. La grande finale panafricaine a fait vivre des émotions intenses aux compétiteurs. Dans le plus grand fair-play malgré une compétition des plus ardues, ils ont acquis une expérience certaine. A en croire Maninka Herman Vledett alias Xherdan, déchu de son titre de champion, " l'apprentissage du haut niveau et de ses exigences vaut peut être plus que le trophée et le contact des champions d'autres pays est un apport inestimable dans la formation du joueur." Arrivé chez lui à Abidjan dans la nuit du dimanche 21 au lundi 23 juillet, Xherdan promet de très vite mettre en application ses nouvelles expériences. Le champion de la République centrafricaine abonde dans le même sens. Alla Assiba Dane Marshal salue "la parfaite entente qu'il y a eu entre gamers" et assure que le tournoi Orange Esport Experience sera un moment gravé dans sa mémoire. De quoi le doper à relever le niveau une fois chez lui et tenter de revenir lors des prochaines éditions.Auréolé du trophée et du chèque de 3500 euros, Mohamed Mabrouki est rentré avant la plupart des champions et s'est même offert une petite fête organisée en son honneur par la filiale tunisienne de Orange. "Les mots n'expriment pas bien mes sentiments et seuls nos yeux (Esportifs) qui étaient fous de joie depuis notre arrivée jusqu'au retour chez nous peuvent exprimer ce que chaque participant doit à chaque organisateur : respect et appréciation", dira-t-il, dans un message de remerciements à l'endroit des organisateurs.Ces derniers n'ont pas manqué d'encourager les Esportifs à relever les prochains défis qui se présenteront à eux, dans leurs pays respectifs. Boubabar Niang, Responsable Sponsoring de Orange Middle East Africa (OMEA) et cheville ouvrière du tournoi Orange Esport Experience se réjouit déjà du fait que le bébé fasse tranquillement son bonhomme de chemin en grandissant plus vite et mieux qu'espéré à sa conception parce que les joueurs ont compris, selon lui, que sans cet esprit de fair-play, la compétition n'atteindrait jamais de tels résultats. Ce à quoi Serge Thiam conclura : "Sans vous les champions, il ne peut y avoir de Grande Finale Panafricaine". Rendez-vous est pris !