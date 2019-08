Côte d'Ivoire : l'ASEC Mimosas fait son grand ménage

Sadio Mané, va-t-il entrer dans l’histoire dans l’histoire du football africain, cette saison. En effet, nominé pour le trophée de la Fifa The Best et cité parmi les favoris pour le ballon d’or africain, l’international Sénégalais pourrait le premier joueur africain à figurer dans le Top 5 du ballon d’or France Football depuis Georges Weah vainqueur en 1994.

Cette semaine, la Fifa a dévoilé la liste des joueurs nominés pour le trophée The Best du meilleur joueur de la saison. Comme attendu, Sadio Mané figure parmi les 10 nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison décerné par la FIFA. Vainqueur de la ligue des champions et finaliste de la coupe d’Afrique des nations, l’international Sénégalais a des chances de figurer la liste des 3 finalistes. Il devra jouer des coudes avec ses coéquipiers Virgil Van Djik et Mohamed Salah, mais aussi avec les mastodontes que sont Lionel Messi et Cristinao Ronaldo.

Concernant le ballon d’or France Football, Sadio Mané est cité dans les favoris en compagnie de Van Djik, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Alison Becker. Cette saison, le feu follet sénégalais et Liverpool ont remporté la ligue des champions et ils sont terminés à la deuxième place de la Premier League avec 96 points au compteur. Sadio Mané a même fini le championnat anglais à la tête des meilleurs buteurs avec Mohamed Salah et Pierre Emerick-Aubameyang avec 22 buts marqués chacun et il figure même dans l’équipe type du championnat. L’attaquant sénégalais est aussi nommé en compagnie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour le titre de meilleur attaquant de la saison en Ligue des champions. Il a aussi terminé la saison vice-champion d’Afrique avec le Sénégal et une place dans l’équipe type de la compétition avec ses 3 buts inscrits.