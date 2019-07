Côte d’Ivoire : la FIF doit-elle reconduire Kamara Ibrahim ?

Depuis leur retour de l’Egypte où ils séjournaient pour la Coupe d’Afrique des Nations, un endroit où les pachydermes ivoiriens n’ont pas été très brillants durant la compétition. Avec 5 matchs disputés en Egypte les joueurs ivoiriens ont été qu’impressionnant sur leur dernier match contre l’Algérie pendant les quarts de finale d’où les critiques envers le sélectionneur n’ont pas été très tendre.Juger d’avoir aucun système de jeu par les supporteurs ivoiriens, Kamara Ibrahim dit Kamso voit son avenir chez les poulains de Sidy Diallo floué par les propos de ses confrères. Pour un bon nombre d’opinion publique le sélectionneur des Eléphants n’a pas su profité des joueurs comme Nicolas Pépé, Maxwell Cornet ou encore de Sangaré Ibrahim.Moins efficace dans ses formations durant ses quatre rencontres, c’est en quart de finale que les joueurs ivoiriens ont pu montrer leur vrai visage connu par tous les amoureux du ballon rond. Malgré cette belle performance des joueurs de Kamso, les ivoiriens réclament toujours son limogeage au sein de l’équipe ivoirienne.Mais cette décision semble ne pas plaire à tous. En effet, avant que la Coupe d’Afrique des Nations 2019 ne commence, un consultant ivoirien sur la première chaîne de télévision ivoirienne avait lâché un message très fort sur le cas Kamara Ibrahim. Selon le consultant Bakayoko Capit, le sélectionneur ivoirien est en quête d’une nouvelle équipe donc la CAN 2019 sera un test pour lui : « L’entraîneur Kamara Ibrahim a besoin d’une nouvelle équipe. N’oublions pas que nous partons dans cette CAN dans l’esprit de nous préparer pour la CAN prochaine de 2021 surtout pour 2023 à domicile en Côte d’Ivoire.» Avait-il évoqué.Mais cette décision semble ne pas plaire à tous. En effet, avant que la Coupe d’Afrique des Nations 2019 ne commence, un consultant ivoirien sur la première chaîne de télévision ivoirienne avait lâché un message très fort sur le cas Kamara Ibrahim. Selon le consultant Bakayoko Capit, le sélectionneur ivoirien est en quête d’une nouvelle équipe donc la CAN 2019 sera un test pour lui : « L’entraîneur Kamara Ibrahim a besoin d’une nouvelle équipe. N’oublions pas que nous partons dans cette CAN dans l’esprit de nous préparer pour la CAN prochaine de 2021 surtout pour 2023 à domicile en Côte d’Ivoire.» Avait-il évoqué.Pour le moment la balle est dans le camp de Sidy Diallo et ses conseillers.