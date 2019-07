Côte d'Ivoire : Guédé Gnadou file au Maroc

A cet effet, le porte-parole de ce groupe, Gondo Pierre, a lu une déclaration devant la presse, samedi dernier à l’hôtel Palm club. Il s’agissait entre autres pour lui de dénoncer l’irrégularité de la commission électorale devant superviser les prochaines élections à la FIF. D’autant plus que le comité actuel de la Fédération a tout simplement reconduit l’ancienne commission électorale aux mépris des textes. Aussi, le GX a-t-il protesté contre l’absence d’une date effective pour la tenue de ce scrutin. « Nous allons nous référer à la CAF et à la FIA pour nous faire entendre », a-t-il déclaré. Avant d’exiger une Assemblée générale pour débattre de ce sujet. Entre autres exigences, le GX réclame le bilan de la CAN 2019 et le rapport de l’audit effectué par l’inspection générale. Aussi, s’offusque-t-il de la lenteur de la commission de recours dans le règlement des contentieux. Non sans avoir demandé à la FIF de mettre tout en œuvre pour le règlement effectif de la subvention 2018-2019 aux clubs de Ligue 2 et de D3. En outre, le GX n’a pas manqué de souligné son inquiétude quant au démarrage de la nouvelle saison en raison de l’impraticabilité de plusieurs stades (Bondoukou, Abengourou, Champroux fermé pour travaux et Yamoussoukro etc.).