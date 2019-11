Côte d'Ivoire :Gervinho rêve 'encore' de la sélection

« J’ai été un bon général à Rigobert Song. Il était même surpris de ce que je savais. J’ai toujours su garder ce respect entre mon grand frère Rigobert Song et moi. Il est important que les gens sachent ce qu’il s’est passé. A l’équipe nationale, j’avais ma place. Mais ce que j’ai compris, c’est que plus il y a victoire, plus il y a de l’argent. Mes frères n’ont pas toujours été vigilants sur cet aspect-là. Et tout ne se joue pas toujours entre mon grand frère Rigobert Song et moi ». « J’aurais voulu que les choses se passent autrement pour des joueurs comme Rigobert Song, Kameni, Atouba et les autres anciens Lions. Il faut que cette reconnaissance soit là. Ce n’est pas une question de Samuel Eto’o. J’ai eu pus de chance que d’autres ; quand je porte certaines sanctions, c’est pour le groupe ». « (…) Il est inadmissible que Stéphane M’Bia soit en activité et qu’il ne soit pas en équipe nationale. Stéphane M’Bia, Kameni et d’autres sont des joueurs qui ont tout donné à l’équipe nationale. Ils méritent un certain respect ».« Si quelqu’un dit que Samuel Eto’o a proposé des joueurs en sélection nationale, c’est un menteur. Les personnes qui induisent la presse en erreur, ce sont les footballeurs eux-mêmes. Mais je n’aime pas les tricheurs. J’ai des enfants qui m’ont dit que puisque je suis proche de Clarence Seedorf, je peux lui proposer de les sélectionner. Je leur ai dit : vous n’aimez pas votre père. Je ne vais jamais demander à un entraîneur de convoquer un X ou un Y. J’ai dit à Clarence (Seedorf) : si un jour je t’appelle et je te dis de convoquer tel ou tel joueur, je ne suis pas un bon petit frère. D’ailleurs Clarence ne m’a pas toujours écouté ».« Je pense qu’il faut bien faire les choses. Je l’ai dit à Patrick. J’ai reproché à Patrick des choses dans la manière de faire. Vous ne pouvez pas reprocher à un sélectionneur du Cameroun de ne pas avoir de l’expérience et quelques mois après, venir poser votre candidature. (…) J’aurais souhaité que mon aîné Rigobert Song soit sélectionneur du Cameroun, mais cela ne dépend pas que de Samuel Eto’o. Si ça dépendait de moi, je regarderai qui est le plus apte à diriger les Lions Indomptables et ce serait un Camerounais. Seulement, il y a une vérité, c’est que cela ne dépend plus de la Fédération, mais du ministère des Sports. C’est une réalité ».Avant Ibrahimovic, j’étais sur le point de jouer pour le PSG. Il y avait un problème de salaire et quelques semaines plus tard, ils (le PSG, Ndrl.) ont proposé ce salaire-là à Ibrahimovic.