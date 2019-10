Côte d'Ivoire - Freestyle : Abdoul Titi et Archvane reçus au ministère des Sports

La grosse affiche de ce premier tour qui débutera le 16 octobre prochain est sans doute SOA - Sporting Gagnoa qui se retrouvent après avoir déjà joué ensemble le 26 janvier dernier . La SOA avait gagnée ce duel 2-1.1- ADFCA vs LYS FC 2- ES Bingerville vs ASEC Mimosas 3- EFYM vs ES Bouaké 4- OFC Adiake vs Mouna FC 5- Stella d'Adjamé vs Stade d'Abidjan 6- RCA vs JCAT 7-USC Bassam vs Sewe Sport 8- Cosmos vs COSAP 9- FC San Pedro vs Bouaké FC 10- ES Bafing vs Africa Sport 11- WAC vs AFAD 12- ASI Abengourou vs CO Korhogo 13- Sol FC vs AS Denguele 14- Songon FC vs US Fermier 15- SOA vs Sporting Gagnoa 16- Siguilolo FC vs RFC Aboissole mercredi 23 octobre 1- vainq 3 vs vainq 13 2- vainq 12 vs vainq 7 3- vainq 5 vs vainq 16 4- vainq 8 vs vainq 14 5- vainq 15 vs vainq 4 6- vainq 11 vs vainq 10 7- vainq 9 vs vainq 1 8- vainq 2 vs vainq 6..