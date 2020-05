Côte d'Ivoire - Fonds FIFA : Sory Diabaté apporte des precisions

‘’ Nous menons une évaluation de l’impact économique du Covid-19 avec des parties prenantes dans différents territoires du monde, précisément afin qu’il existe une base claire, transparente et objective à partir de laquelle nous avons commencé à créer un fonds d’aide d’urgence’’, a soutenu le dirigeant Italien.Le fonds d’aide d’urgence promis par le patron de la FIFA n’est pas encore disponible, car l’association dirigée par le successeur de Sepp Blatter est encore en train de collecter les ressources. Cependant, la Fédération ivoirienne de football (FIF) a été accusée de garder par-devers elle la somme de 250 millions Fcfa que lui aurait allouée la FIFA au lieu de la mettre à la disposition de ses destinataires.Devant cette accusation, le premier vice-président de l’organe de gestion du sport roi local, Sory Diabaté, au cours d’une rencontre avec les clubs, le lundi 18 mai dernier, à la maison de verre de Treichville, a apporté quelques précisions.‘’Nous avons donné des informations sur le fonds d’urgence de la FIFA. C’est important de le mentionner parce que beaucoup de choses ont été écrites ici et là… Nous avons vu des choses écrites sur les réseaux sociaux. On a dit que nous avons reçu 250 millions Fcfa de la FIFA et que nous gardons par-devers nous cette somme au lieu de la mettre à la disposition des clubs. Ce qui est faux et archi-faux. Nous avons communiqué aux clubs le courrier que nous avons reçu de la FIFA, le 24 avril dernier, indiquant que le fonds d’urgence annoncé pour le soutien aux 211 Fédérations de football, à travers le monde, n’est pas encore disponible. La FIFA est encore en train de collecter ces ressources. Dans le courrier qui a été lu aux clubs ici, dont ils ont reçu copie, nous avons précisé que ce fonds sera mis à disposition quand il sera disponible. Il y aura un protocole d’utilisation de ce fonds. La FIFA a mis en place un règlement d’utilisation de ce fonds’’, a précisé le premier responsable de la LFP.