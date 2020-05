Côte d'Ivoire - FIF : Idriss Diallo apporte son soutien à l’AFI

Révélation de la saison de Wolverhampton, le puissant ailier passé par le Barça serait devenu la priorité de Liverpool au prochain mercato.

Adama Traoré, qui a réussi quatre buts et sept offrandes en 28 matchs de Premier League cette saison du côté de Wolverhampton,L'ancien joueur du Barça, 24 ans, est arrivé en Premier League depuis la Catalogne en 2015, jouant pour Aston Villa et Middlesbrough avant de rejoindre les Wolves où il a franchi un palier. Rapide et très puissant, Traoré a gagné en efficacité cette saison et les dirigeants des Reds en seraient conscients. À noter que Traoré n'est pas le seul talent offensif convoité par l'actuel leader de la Premier League. Timo Werner le buteur du RB Leipzig, est également pressenti du côté du Merseyside cet été.