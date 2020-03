Côte d'Ivoire - FIF : Dia Mamadou "Je ne regrette pas d'être parti au déjeuner du GX"

C'est un sentiment de joie et de satisfaction. En tant que Président de la Commission Football d'Entreprise, j'ai tenu à magnifier ce grand homme, rendre un grand hommage à ce bon grand frère. Il nous a guidés pendant plusieurs années. Je voudrais, sincèrement remercier du fond du cœur, le Président Sidy Diallo, pour m'avoir fait appel. Je profite pour remercier aussi le Président Sory Diabaté que j'ai découvert à la FIF. C'est un gros travailleur. Je remercie aussi le Président Déoulé Omer qui n'a cessé de me soutenir. Il a été le premier à m'appeler comme Conseiller à la Ligue Amateur. C'est la fin d'un cycle. Un nouveau cycle va commencer.Habituellement, quand ils sont absents, c'est le Président Déoulé qui les représente. Pour moi, sa présence me soulage. Je pense qu'il saura leur transmettre notre message. Personnellement, ça me suffit. Après tout ça là, nous avons décidé d'offrir un bœuf au Président Sidy. Les membres de ma commission et moi avons décidé de lui offrir ce cadeau. Il le mérite. La remise sera faite dès que le Président Sidy sera disponible.Je pense sincèrement que mon bilan est largement positif. Dieu nous a donné les résultats qu'il faut. Je ne peux pas tout citer ici. Sachez que la Commission de Football d'Entreprise a gagné en crédibilité. Mais, comme toute œuvre humaine, tout n'est pas parfait. Il faut tout simplement retenir qu'il y a eu un maxime de choses qui ont été réalisées. C'est pour cela que mon équipe et moi remercions le Président Sidy qui a bien guidé nos pas.Je pense qu'il a bien mûri sa décision. Il a tenu compte de sa famille et de plein de choses. Je sais que c'est un vrai responsable. Il n'a pas pris cette décision au hasard. On ne peut que l'accompagner dans ce sens. Mais, en même temps, on lui a dit de ne pas laisser le football ivoirien orphelin. Avec tous les autres anciens Présidents de la fédération, il faut guider la jeune génération pour le bonheur de notre football.Je pense que c'est bien réfléchi. Le Président Sory est quelqu'un qui a beaucoup donné au football ivoirien. Il a plein de qualités. C'est légitime qu'il se présente. Il faut toujours donner ce qu'on a. C'est un très bon candidat, un bon travailleur très intelligent, un connaisseur du football. Maintenant, il reviendra aux Présidents de club de savoir juger chacun de ceux qui seront candidats. Le bon choix sera fait au moment opportun.Je tiens à préciser que j'ai été invité par un ami, M. Malick Tohé. Il a tenu à ce que je sois à ce déjeuner pour me remercier pour mon esprit fair-play dans le milieu du football ivoirien. Je ne regrette pas d'être parti à cette réunion du "GX". Je pense qu'il est temps qu'on mette fin à ce terme de "GX". C'est un terme qui est révolu. Si depuis trois ans, je n'ai pas été dans ce groupe, ce n'est pas maintenant que je vais y aller. Pour moi, le "GX" n'existe plus. Et je suis pleinement d'accord avec le Président Jacques Anouma qui a proclamé la fin de ce terme. J'ai été heureux de l'entendre. C'est un Monsieur très respectable. Comme il l'a dit, il faut réunir tout le monde. C'est faisable.Malheureusement, les petites personnes comme nous, nous ne sommes pas écoutées. Il y a des gens qui sont toujours là pour allumer le feu partout. Je ne sais pas ce qu'ils y gagnent. C'est tout simplement dommage. Moi, je ne me reconnaîtrai que dans l'esprit de solidarité et d'union pour l'avancée de notre football. Il faut arrêter cette division qui n'a rien servi finalemenIl n'y a pas meilleure chose que ça. A mon avis, ceux qui ont boudé ce grand geste vont avoir honte. Parce que quand deux leaders décident de s'unir pour la paix, ce n'est qu'un don de Dieu. Celui qui déroge à ça, sera perdu à jamais. Il faut toujours encourager et soutenir la bonne intention qui va dans le sens du développement. Personnellement, je remercie les deux Présidents, Sidy et Anouma, qui ont pris une bonne division. Une décision courageuse de deux personnalités de notre football que je respecte.Je sais que le Président Sory Diabaté est candidat. Il est connu. J'ai appris dans la presse que le Président Eugène Diomandé est partant. Il est aussi connu. C'est un Président de club. Didier Drogba est aussi lancé. Tout le monde le connait. On annonce aussi la candidature d'Idriss Diallo. Je ne sais pas si c'est confirmé. Bon, de toutes les façons, on se connait tous dans le monde du football. Chacun, à son humble niveau, saura quelle décision prendre le jour des élections. Mais, à mon avis, je pense qu'il faut un consensus pour le bonheur de notre football.