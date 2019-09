Côte d'Ivoire - Eléphants : Serey Die annonce sa retraite internationale

Chaque année , avant de démarrer le championnat nous faisons une réunion de rentrée. Au cours de cette réunion , nous donnons le calendrier général de la saison à tous les clubs. Ce calendrier général prévoit un arrêt du championnat à la 4e journée. Tous les 14 clubs de l'élite étaient présents à cette réunion. Nous leur avons dit que nous arrêterons le championnat pour le reprendre le 25 octobre. Parce que selon le calendrier de la CAF avec les compétions CAF et UFOA, nous ne pouvons pas jouer le championnat jusqu'au 25 octobre. Le 14 septembre , normalement nous devons avoir la 4e journée mais nous avons un match international amical contre le Sénégal qui nous a sollicité. Nous avons donné notre accord car nous jouons une semaine après le 20 contre le Niger avec la sélection locale. On ne peut pas jouer en championnat dans la mesure une semaine avant les joueurs sont au vert. Donc nous avons arrêté. Nous nous sommes dit qu'il fallait donner la possibilité à notre nouvel entraîneur de voir ses joueurs en situation réelle avant d'entamer une compétition officielle. C'est tout ce qui a changé la 4e journée. Le 20 septembre ,nous jouons le Niger et le 28 septembre nous avons le tournoi UFOA B au Sénégal . Notre équipe nationale qui joue le CHAN va être présente du 28 septembre au 13 octobre en terres sénégalaises pour le tournoi UFOA B. Mais cette équipe est composée de joueur du championnat de Cote d'Ivoire. Donc nous ne pouvons pas jouer à cette période . Quand nous revenons le 13 octobre du Sénégal ,nous disputeront le match retour contre le Niger ici à Abidjan.Une semaine après ce match retour , nous reprenons le championnat . C'est un programme qui a été communiqué aux clubs en début de saison. On ne fait que le dérouler. Ce n'est donc pas une affaire d'argent.Nous entendons dire oui , ils n'ont pas d'argent. Nous n'avons aucun problème d'argent actuellement. Car nous venons de recevoir 1.250.000 dollars de la FIFA. Cela fait trois ans et demi que nous n'avons pas eu de financement de la FIFA. Ça veut dire que nous sommes de bons élèves. Et nous allons continuer à travailler. Le football ivoirien continuera à travailler . Depuis le 5 juin dernier à Paris, la FIFA a levé toutes les réserves contre le football ivoirien.Non , le problème de licence n'est pas de notre fait parce que depuis 2011, la FIFA nous a demandé de travailler avec la société Nasril de la Tunisie. Et pour sécuriser nos licences, nous avons déplacé notre base. Car il y a trop de tripatouillages des licences ici.Vous allez trouver des joueurs avec deux ou trois licences. Mais ,c'est parce que des gens sont rentrés dans notre système local pour falsifier les licences. Il y a des gens qui parlent aujourd'hui dans le pays ,on les connait .On ne veut pas citer de noms , mais on sait ce qu'ils ont fait.On a mis un mouchard dans notre système et on a épinglé pleins de personnes qui ont falsifié des licences et donné deux ou trois noms à des joueurs.C'est donc pour sécuriser tout ça que depuis 2011,nous utilisons le système Nasril .C'est avec ce système qu'on a toujours travaillé. Et là de plus en plus , on a constaté des problèmes au niveau du système parce qu'il y avait des failles. Nasril nous a donc dit qu'on ne pouvait plus continuer à travailler parce que le serveur a pris un coup. Au moment où le serveur prenait le coup,nous n'avons pas notre base. Nous sommes donc en train de travailler dessus pour récupérer notre base. Ce que nous avons fait est de mettre en place un système intermédiaire. Le temps que nous ayons notre base ,ils vont nous donner le contrôle. En espérant que nous allons pouvoir protéger le système de licence. C'est tout ! On a dit qu'on met en place un plan B. Alors , on dit quel est ce pays où il n'y pas de licence. Mais attendez, on n'est pas les seuls.Car ,il y a beaucoup de pays en Afrique qui ont utilisé ce système.On a l'impression que c'est la seule Cote d'Ivoire qui connait ces problèmes... Aujourd'hui ,c'est la forme du document qui a changée. Mais toutes les informations qu'on avait sur la carte ,ce sont les même sur le document. Et tous les clubs ont été informés. Ce n'est pas un problème ! Encore moins une question d'argent .C'est loin d'une question de moyens.Il s'agit de sécuriser les documents avec lesquels ,nous jouons le championnat de Cote d'Ivoire.Très bientôt,le nouveau système va redémarrer et on pourra établir les licences comme il se doit.Comme ,nous le souhaitons normalement.Nous allons prendre la main et sécuriser avec un système de qualité.