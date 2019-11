Côte d'Ivoire - Eléphants : Jérémie Boga impatient de revenir

18 mois depuis son choix pour la Côte d'Ivoire et sa convocation immédiate , que Jérémie Boga n'a plus reçu de convocation. S'il est passé par des blessures, le joueur formé à Chelsea a retrouvé toutes ses sensations. Auteur d'une saison 2018-2019 plutôt correcte (27 matches , 3 buts et 1 passe décisive), Jérémie Boga connait un gros exercice avec 3 buts et une passe décisive en 10 rencontres de Série A cette saison .Toutefois , le natif de Marseille ne jouit point de la confiance du sélectionneur de Côte d'Ivoire , Kamara Ibrahim. Une grosse désillusion pour lui .«Au cours des 18 derniers mois, je n'ai pas été rappelé dans l'équipe nationale. Cela a été une grosse déception », a-t-il révélé dans un entretien accordé à Calcio.fanpage.it .Cependant , l'ailier ivoirien entend poursuivre le travail afin de convaincre le patron du banc des éléphants ."Je continue de travailler dur dans mon club pour montrer que je peux obtenir plus de matches, de buts et d'assistances pour m'assurer de pouvoir garder un œil sur moi et j'espère pouvoir répondre à l'appel bientôt.",a assuré Jérémie Boga." Pépé est un excellent joueur"L'éléphant de 22 ans est également revenu sur le transfert et les débuts difficiles de Nicolas Pépé ( 3 buts et 3 passes décisives) à Arsenalen Premier League. "Je pense que c'était un geste brillant pour lui. Il a eu une bonne saison l'année dernière et Arsenal est vraiment adapté à son style de jeu. Ils font confiance aux jeunes joueurs et jouent bien au football. C'était un bon transfert " , a jugé Jérémie Boga . Et à l'instar de spécialistes du football , l'ex blues réclame du temps pour retrouver le vrai Pépé. «C’est normal quand on change de championnat. Beaucoup de choses ont changé pour lui, alors maintenant, il faut prendre le temps de s'y adapter. C'est un excellent joueur. Quand il le montrera, tout le monde sera content de lui." , espère -t-il.