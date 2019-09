Côte d'Ivoire : Drogba bientôt à la tête de la Fédération ivoirienne ?

« C’est un bon joueur. Il est rapide et je pense qu’il peut débloquer des situations. Il peut marquer et faire marquer. Quand vous le regardez jouer, vous pouvez voir qu’il s’agit d’un très bon footballeur et ses pieds sont très rapides. Il va marquer beaucoup de but et bien jouer. Je crois que les équipes adverses ont déjà peur de lui après ses premiers matches. Elles craignent ce qu’il est capable de faire. C’est une très bonne recrue », a-t-il souligné. Pépé appréciera. Les fans d'Arsenal attendent encore le premier but de Nicolas Pépé avec leur équipe, lui qui en a planté beaucoup lorsqu'il était à Lille.