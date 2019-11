Côte d'Ivoire : Didier Zokora et Kader Keita intègrent la DTN

"Marco est un joueur clé pour nous. C'est un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il est très fiable et a beaucoup de responsabilités dans le groupe. Il pense au bonheur des autres. C'est un cadeau d'entraîner Marco pour moi", a-t-il déclaré. Interrogé sur la deuxième période face à l'OM, où son équipe a reculé alors qu'elle gagnait (4-0), l'ancien technicien de Dortmund s'est expliqué : "C'était comme ça. On n'a pas fait une bonne seconde période, on a manqué d'intensité et d'efforts. On a gagné nos trois matches après la trêve d'octobre (à Nice, 4-1, à Bruges, 5-0, et contre Marseille, 4-0), j'espère que l'on va en faire de même lors des trois suivants : Dijon demain (vendredi), contre Bruges mercredi (en C 1) et à Brest après (le 9 novembre). À Dijon, ça ne sera pas le dernier contre le premier de L 1. Pour gagner en Championnat, il faut mettre de l'intensité et faire des efforts. Dijon n'a pas les statistiques d'un dernier. Il ne faut pas croire que ce sera facile."