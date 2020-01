Côte d'Ivoire - D3 : les poules désormais connues

Ce n'est pas gagné d'avance pour l'Olympique de Marseille, dimanche face à Trélissac en Coupe de France. André Villas-Boas s'est évertué à le rappeler.



L’OM ne pourra plus plaider l’effet de surprise. Sorti dès son entrée en lice en Coupe de France l’année passée par Andrézieux-Bouthéon, qui évoluait en National 2, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard (2-0), Marseille retrouvera un club du même échelon national dimanche. Cette fois, les Marseillais seront opposés à Trélissac (14h45), 14eme de sa poule . Mais André Villas-Boas se méfie néanmoins de cet adversaire. « Pour eux, c'est un match de rêve, attention à ne pas être surpris, a prévenu l’entraîneur marseillais vendredi en conférence de presse. (…) Dans l'histoire de tous les clubs, il y a ce type de dangers, de surprises négatives. Mais pour l'OM, c'était en janvier 2019. On peut utiliser cette expérience sur l'aspect de la motivation. Tout peut se passer sur un match de Coupe, mais j'espère qu'on est capables d'être forts mentalement.Je pense que l'équipe sait mieux que moi les sensations vécues l'an dernier avec une défaite de cette dimension. »Après l’élimination d’entrée en Coupe de la Ligue, sur le terrain de Monaco fin octobre (3-1), il n’est pas question pour l’OM de faire l’impasse sur cette compétition. Même si la priorité va au championnat, pour l’actuel dauphin du PSG en L1. « Ce n'est pas trop lourd sur l'aspect du calendrier, a assuré Villas-Boas. La Coupe de la Ligue était un objectif pour nous, on a sauté beaucoup trop tôt. Je veux continuer le plus loin possible en Coupe de France.Le plus important, c'est de rester au palmarès du club. C'est quelque chose qui te fait rêver, pour la dimension du club aussi. Je dis souvent aux joueurs : à la fin de ta carrière, tu regardes les lignes de palmarès de chaque joueur. » Villas-Boas félicite Dimitri Payet[/caption]Même si Marseille pointe « seulement » à 7 points du PSG à la trêve, avec un match en plus à disputer pour les Parisiens, la Coupe est en effet le meilleur moyen pour l’OM de remporter un premier titre depuis 2012. Villas-Boas souhaite s’en servir pour entrenir une dynamique positive, avant une phase retour dont il se méfie. « Le calendrier va être beaucoup plus difficile, a-t-il estimé. Nous affronterons plusieurs rivaux directs à l'extérieur.Il faudra éviter les suspensions, les blessures. Un aspect positif, c'est le retour important de Thauvin . On a cette opportunité contre Rennes, en cas de victoire, on peut continuer à profiter de cette marge de manœuvre confortable au classement, avec une belle avance de points, une bonne position pour le futur. (…) Après début février, il y a Bordeaux et Saint-Étienne à l'extérieur, la même semaine... Ce sont ce type de dates qui sont difficiles pour nous. En janvier, si tu restes dans la Coupe, c'est bien. Si tu sors, les délais entre les matches peuvent être longs et dangereux. » Sous-entendu une menace pour l’équilibre du groupe.