Côte d'Ivoire - Champ.Elites : les deux poules sont connues

Momentos que ficam gravados para sempre na memória!@neymarjr vai completar 100 jogos com a Amarelinha amanhã. Parabéns, craque! Fotos: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/JtkT9Qu4nu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 9, 2019

Heureux qui comme, jouera son 100e match en sélection face au, et il en a profité pour nous en dire bien plus sur son état d'esprit actuel. Celui qui semblait mal dans sa peau au, et triste de ne pas avoir pu rejoindre le FC Barcelone, semble être aux anges, comme il l'a affirmé dans la conférence de presse d'avant-match face aux Lions de la Teranga: "Je suis heureux en sélection et en club. Tout le monde sait ce qu'il s'est passé cet été et mon désir de partir.Je ne suis pas heureux qu'en sélection. La saison a très bien commencé pour moi. Je défendrai mon club bec et ongles. Je serai à 100% pour que l'on puisse remporter de grandes choses. En étant heureux en club, je le serai en sélection. » L'attaquant du PSG, Neymar, est également revenu sur ces deux dernières saisons délicates, avant d'insister sur sa volonté de bien faire: « C'est évident que mon objectif est toujours d'être parmi les meilleurs. Ces deux dernières années, je n'y étais pas parce que j'étais blessé. Je suis resté longtemps éloigné des terrains. Mais si vous analysez mes matchs et mes statistiques, vous verrez que je n'ai pas arrêté de jouer au football pour autant. Malheureusement, ça fait partie de la vie d'un athlète. Il faut avoir du mental pour dépasser tout ça. En faisant une saison entière, vous pouvez être certains que je serai au sommet. Je me suis préparé pour tous les cas de figure, à savoir partir ou rester au PSGJe savais que je devais me préparer pour que cette saison soit excellente. Grâce à Dieu, tout à bien commencé et j'espère que ça continuera comme ça. »