Côte d'Ivoire - Aurier : "chercher des points à l’extérieur face à l’Ethiopie"

L'arrière droit de Tottenham, Serge Aurier, a reconnu que le match n'était pas facile et se projette déjà pour le deuxième match des éliminatoires face à l'Ethiopie.« On aurait pu ouvrir le score pour se faciliter le match. Ça n’a pas été le cas. Le plus important était de débuter par une victoire. Pour trancher avec la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019. Nous sommes contents d’avoir gagné, devant un public qui est venu nous soutenir. On ira à présent chercher des points à l’extérieur face à l’Ethiopie », a déclaré le capitaine des Eléphants à l'issue de la victoire.A lire aussi >> CAN 2021 (Q) - Côte d'Ivoire : Wilfried Zaha quitte les Eléphants !