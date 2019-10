Côte d'Ivoire - AFI : voici les 5 nominés pour le titre du meilleur d'août

Pour ces huitiemes de finales , plusieurs rencontres sont à suivre de près notamment les rencontres entre Bouaké FC et le Lys Sassandra ou encore ( WAC / AFAD) vs Africa sports.Stade de Bingerville SC Gagnoa vs Mouna FC 15h30 Parc des sports (Treichville) Bouaké FC vs Lys Sassandra 18h00 EFYM vs AS Denguele 15h30Parc des sports (Treichville) ASI vs USC Bassam 15h30 ASEC Mimosas vs JCAT 18h00( WAC / AFAD) vs Africa sports 15h30 Stade de Bingerville Stade d' Abidjan vs Siguilolo 15h00 Complexe d'Abobo COSAP vs Songon FC 15:30