Côte d'Ivoire : Abdoulaye Traoré crache ses vérités à Kamara Ibrahim

n’a pas été très tendre envers le sélectionneur de la Côte d’Ivoire. Pour le champion d’Afrique 1992, il faut tourner la page Kamara.« Ce n’est pas moi qui décide, mais nous sommes arrivés à un stade où je crois qu’il faut tourner la page. Kamara, c’est vrai, c’est un Ivoirien, c’est quelqu’un qui voulait apporter beaucoup à la sélection, mais le costume de sélectionneur de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire est trop costaud pour lui. Il doit encore aller apprendre. Il faut tourner la page Kamara et donner à cette équipe une âme, un entraîneur qui pourra apporter beaucoup à cette équipe », a-t-il soutenu.Il s’est ensuite laisser entendre sur le remplaçant du sélectionneur ivoirien, selon l’ancienne gloire ivoirienne, la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) doit faire confiance aux entraîneurs locaux « Il y a des entraîneurs locaux ou même dans la sous-région qui peuvent beaucoup apporter à notre équipe nationale parce que c’est avec le cœur meurtri qu’on est sorti en quarts de finale de la Can 2019. On n'aimerait plus revivre cela ». A-t-il ajouté.L’ex-buteur ivoirien a encore indexé Kamara Ibrahim, pour lui le sélectionneur devrait faire confiance aux joueurs locaux comme il l’a fait avec Wonlo Coulibaly, le latéral gauche de l’Asec Mimosa « On a des joueurs qui ont besoin de confirmer comme le latéral gauche de l’ASEC Mimosas, Wonlo Coulibaly, mais surtout donner de la chance à nos joueurs locaux. Il y a des joueurs que le coach a fait partir sachant qu’il n’allait pas les utiliser ». Il n’a pas manqué de soulever le cas Gervinho, qui avait été absent du groupe de Kamara pour l’Egypte « Malheureusement nous avons laissé une arme comme Gervinho qui aurait dû être du groupe des sélectionnés. C’est l’un des joueurs qui, quoi qu’on dise, a toujours mouillé le maillot quand il est en sélection » , a-t-il confié à sport-ivoire Avant de conclure, Ben Badi a critiqué ouvertement certains joueurs ivoirien présent à la CAN « On a vu des joueurs qui n’avaient pas la tête sur la compétition. Quand vous avez un joueur comme Nicolas Pépé qui n’a pas la tête, un autre comme Kodjia qui rate 10 occasions avant d’en marquer une seule, cela montre qu’il y a encore du travail à faire. Nous sommes sortis en quarts de finale, non pas parce qu'on méritait d'être éliminé à ce niveau de la compétition. Mais on n’avait pas une équipe pour arriver loin ».